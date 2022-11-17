МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно снижаются после подтверждения данных о рекордном ускорении инфляции в еврозоне, следует из данных торгов. Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,6 процента

По состоянию на 13.28 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,4%, до 7322,02 пункта, французский CAC 40 — на 0,4%, до 6580,79 пункта; немецкий DAX растет на 0,31%, до 14277,67 пункта.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,6% с 9,9% месяцем ранее. Предварительная оценка демонстрировала ускорение показателя до 10,7% годовых.

Высокая инфляция может подтолкнуть Европейский центробанк продолжить ужесточение монетарной политики.

По словам аналитиков Sanford C. Bernstein, которые приводит агентство Блумберг, ситуация свидетельствует о том, что у европейской экономики плохие перспективы.