МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются на фоне опасений об ужесточении монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после заявлений чиновников, следует из данных торгов и комментария аналитика. Фондовые индексы Европы в основном снизились после данных об инфляции

По состоянию на 19.25 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,79%, до 33289,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,09%, до 11061,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,12%, до 3914,39 пункта.

В четверг на рынках усилились опасения насчет предстоящего повышения ставки ФРС США. Так, президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард (James Bullard) заявил ранее в четверг, что ставка пока не находится в зоне, которую можно считать достаточно "ограничительной", и что необходимо дальнейшее повышение ставки.

"Эти высказывания прямо говорили о растущем страхе участников рынка", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика Briefing.com Патрика О'Хара (Patrick O'Hare). Кроме того, О'Хара полагает, что подобные заявления, которые говорят о возможности повышения ставки, и, как следствие, ужесточения и замедления экономики, не играют на руку инвесторам с точки зрения перспектив доходов.