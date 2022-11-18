МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei в пятницу закрылся в минусе, пострадав от негативной динамики в сегменте акций роста на фоне повышения доходностей долгосрочных облигаций. Как следствие, ключевой индекс показал недельное снижение впервые за последние четыре недели. Азиатские биржи закрылись преимущественно ростом

Nikkei закрылся с понижением на 0,11% до 27 899,77 пункта, нивелировав небольшой рост, наблюдавшийся ранее в ходе торгов. Снижение индекса за неделю составило около 1,29%.

Более общий фондовый индекс Topix прибавил в пятницу 0,04% до 1967,03 пункта, но снизился на 0,54% за неделю, также прервав свое трехнедельное ралли.

Субиндекс акций роста Topix снизился на 0,14%, в то время как акции стоимости прибавили 0,22%.

Накануне в США индекс S&P 500 снизился на фоне высказываний главы ФРС-Сент-Луис Джеймса Булларда о необходимости дальнейшего повышения процентной ставки. Доходность долгосрочных казначейских облигаций США выросла, отскочив от шестинедельных минимумов.

В отсутствие факторов, способных серьезно повлиять на ход торгов в преддверии отчета о занятости в США, ожидаемого в начале декабря, "Nikkei, вероятно, продолжит колебаться в диапазоне 27 500 — 28 100 пунктов", считает Кадзуо Камитани, аналитик-стратег по рынку акций в Nomura.

В пятницу наибольшее давление на Nikkei оказали бумаги инвестора в технологический сектор SoftBank Group, подешевевшие на 3,86%, уменьшив значение индекса на 50 пунктов.

Наибольшие процентное снижение показали бумаги онлайн-ретейлера Rakuten Group, упавшие на 5,55%. Акции онлайн-рекрутера Recruit Holdings подешевели на 3,19%.

Тем не менее в составе индекса Nikkei 225 снижение показали лишь 93 компонента, в то время как 129 компонентов выросли и 3 не изменились в цене.

Акции автопроизводителей росли опережающими темпами, в то время как японская иена стабилизировался у отметки в 140 иен за доллар. Ранее на этой неделе иена достигла своего сильнейшего уровня с августа на отметке 137,665 иен за доллар. Укрепление иены снижает стоимость репатриируемой зарубежной выручки.

Акции Mitsubishi Motors прибавили 2,77%, Isuzu — 2,67%, Mazda — 2,54%. Акции Toyota закрылись без изменений.

Среди секторов Nikkei наилучший результат показал коммунально-энергетический сектор, прибавивший 1,79%.