МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei в пятницу закрылся в минусе, пострадав от негативной динамики в сегменте акций роста на фоне повышения доходностей долгосрочных облигаций. Как следствие, ключевой индекс показал недельное снижение впервые за последние четыре недели.

Токийская фондовая биржа

Азиатские биржи закрылись преимущественно ростом

Nikkei закрылся с понижением на 0,11% до 27 899,77 пункта, нивелировав небольшой рост, наблюдавшийся ранее в ходе торгов. Снижение индекса за неделю составило около 1,29%.

Более общий фондовый индекс Topix прибавил в пятницу 0,04% до 1967,03 пункта, но снизился на 0,54% за неделю, также прервав свое трехнедельное ралли.

Субиндекс акций роста Topix снизился на 0,14%, в то время как акции стоимости прибавили 0,22%.

Накануне в США индекс S&P 500 снизился на фоне высказываний главы ФРС-Сент-Луис Джеймса Булларда о необходимости дальнейшего повышения процентной ставки. Доходность долгосрочных казначейских облигаций США выросла, отскочив от шестинедельных минимумов.

В отсутствие факторов, способных серьезно повлиять на ход торгов в преддверии отчета о занятости в США, ожидаемого в начале декабря, "Nikkei, вероятно, продолжит колебаться в диапазоне 27 500 — 28 100 пунктов", считает Кадзуо Камитани, аналитик-стратег по рынку акций в Nomura.

В пятницу наибольшее давление на Nikkei оказали бумаги инвестора в технологический сектор SoftBank Group, подешевевшие на 3,86%, уменьшив значение индекса на 50 пунктов.

Наибольшие процентное снижение показали бумаги онлайн-ретейлера Rakuten Group, упавшие на 5,55%. Акции онлайн-рекрутера Recruit Holdings подешевели на 3,19%.

Тем не менее в составе индекса Nikkei 225 снижение показали лишь 93 компонента, в то время как 129 компонентов выросли и 3 не изменились в цене.

Акции автопроизводителей росли опережающими темпами, в то время как японская иена стабилизировался у отметки в 140 иен за доллар. Ранее на этой неделе иена достигла своего сильнейшего уровня с августа на отметке 137,665 иен за доллар. Укрепление иены снижает стоимость репатриируемой зарубежной выручки.

Акции Mitsubishi Motors прибавили 2,77%, Isuzu — 2,67%, Mazda — 2,54%. Акции Toyota закрылись без изменений.

Среди секторов Nikkei наилучший результат показал коммунально-энергетический сектор, прибавивший 1,79%.