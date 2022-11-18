МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в последний рабочий день недели после снижения накануне, следует из данных торгов. Биржи Европы в основном снизились на данных по инфляции в еврозоне

По состоянию на 13.04 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,48%, до 7380,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,63%, до 6617,79 пункта, немецкий DAX — на 0,72%, до 14368,63 пункта.

На европейских фондовых рынках в пятницу наблюдается положительная динамика. Однако в течение недели инвесторы наблюдали различные факторы, по большей части негативные.

В частности, европейское статистическое накануне сообщило, что годовая инфляция в еврозоне по итогам октября, по окончательной оценке, ускорилась до рекордных 10,6% с 9,9% месяцем ранее. Это вызвало снижение фондовых индексов в Европе.