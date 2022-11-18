МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в пятницу растут после выхода в четверг статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР завершают торговую неделю в основном ростом

По состоянию на 13.17 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,15% — до 33632 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,35%, до 11750,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 3966,25 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 ноября, уменьшилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 222 тысяч. Аналитики прогнозировали, что показатель останется на первоначальном уровне прошлой недели в 225 тысяч.

Данные немного поддержали настроения инвесторов, которые по-прежнему оценивают перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США.

По словам главного рыночного стратега в F.L.Putnam Investment Management Эллен Хейзен (Ellen Hazen), которые приводит агентство Блумберг, если ФРС продолжит повышать ставки в текущем темпе, это может слишком сильно ударить по экономике к тому моменту, когда удастся замедлить инфляцию.