МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно растут, рынки реагируют на финансовые результаты крупных компаний, следует из данных торгов и комментария аналитика. Фондовые индексы Азии закрылись в основном в минусе

По состоянию на 19.01 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,25%, до 33629,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,23%, до 11120,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,12%, до 3951,29 пункта.

В пятницу рынки реагируют на финансовые отчеты ряда крупных компаний. Так, в частности, рынки отреагировали на отчет Gap, из которого стало известно, что по итогам третьего квартала выручка увеличилась до 4,04 миллиарда долларов при прогнозе в 3,8 миллиарда. Также большую, чем ожидалось, выручку получила компания Foot Locker. Так, выручка составила 2,17 миллиарда долларов при прогнозе в 2,1 миллиарда.

"Хорошие или лучшие, чем ожидалось, новости уменьшили некоторую слабость, наблюдавшуюся ранее на этой неделе после разочарования Target", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика Briefing.com Патрика О'Хара (Patrick O'Hare). "Это выглядит как довольно хорошее открытие для акций, но большее значение будет иметь то, как они будут выглядеть после закрытия рынка", — заключил эксперт.