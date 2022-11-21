МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются, перенимая недельную динамику американских бирж, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР завершают торговую неделю в основном ростом

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,81%, до 3072,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,52%, до 2018,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,04%, до 17625,5 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 1,17%, до 2415,79 пункта, японский Nikkei 225 растет на 0,03%, до 27911,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,16%, до 7140,6 пункта.

Фондовые биржи США преимущественно снизились за прошлую неделю после заявления главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда (James Bullard) о том, что дальнейшее повышение учётной ставки в стране пока необходимо. Это, в свою очередь, усиливает опасения рецессии у игроков рынка. В итоге за неделю индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 1,55%, индекс широкого рынка S&P — на 0,68%.

"Буллард приглушил свет на ралли", — сказал агентству Блумберг аналитик Mizuho Bank Тан Бун Хен (Tan Boon Heng).