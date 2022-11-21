МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник вслед за фондовыми рынками Азии, следует из данных торгов. Фондовые индексы АТР в основном снижаются

По состоянию на 11.22 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,53%, до 7346,74 пункта, французский CAC 40 — на 0,3%, до 6624,61 пункта, немецкий DAX — на 0,42%, до 14371,86 пункта.

Инвесторы в Европе обратили внимание на динамику фондовых индексов в Азии, где трейдеры по-прежнему обеспокоены политикой "нулевого ковида" в Китае. Продолжающиеся ограничения негативным образом сказываются на экономической активности страны.

Кроме того, по данным СМИ, в Китае вновь наблюдается вспышка заболеваемости.

Также трейдеры находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы США.