2022-11-21T13:04:26+03:00
2022-11-21T13:04:26+03:00
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2022
https://1prime.ru/Index/20221121/838891002.html
Индекс FTSE 100 падает под влиянием цен на сырье
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FTSE 100 снизился под давлением акций компаний, связанных с сырьем. Введенные в Китае противокоронавирусные меры и укрепление доллара сказалось на настрое мировых рынков. Индекс... ПРАЙМ, 21.11.2022
индексы, рынки, новости, торги, великобритания, ftse 100
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. FTSE 100 снизился под давлением акций компаний, связанных с сырьем. Введенные в Китае противокоронавирусные меры и укрепление доллара сказалось на настрое мировых рынков.
Индекс "голубых фишек" FTSE 100 просел на 0,3%. В пятницу он завершил торги на максимуме более чем за два месяца.
Акции нефтегазового сектора в свете снижения цен опустились на 0,6%. Ряд ограничений, связанных с COVID, в Китае — лидере по потреблению металлов — спровоцировал опасения насчет спроса.
Жесткая позиция представителей ФРС способствовала стабилизации доллара, который в начале ноябре понес сильные потери.
Акции поставщиков промышленных металлов упали на 1,8%. Беспокойство насчет замедления спроса со стороны второй по величине экономики мира сказалось на ценах на металлы, в том числе на медь.
Вес акций нефтегазового сектора и сектора материалов в FTSE 100 превышает 25%.
Индекс компаний средней капитализации FTSE 250, ориентированный скорее на внутренний рынок, потерял 0,3%.