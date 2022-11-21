МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. FTSE 100 снизился под давлением акций компаний, связанных с сырьем. Введенные в Китае противокоронавирусные меры и укрепление доллара сказалось на настрое мировых рынков. Индекс Nikkei завершил торги с незначительным повышением

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 просел на 0,3%. В пятницу он завершил торги на максимуме более чем за два месяца.

Акции нефтегазового сектора в свете снижения цен опустились на 0,6%. Ряд ограничений, связанных с COVID, в Китае — лидере по потреблению металлов — спровоцировал опасения насчет спроса.

Жесткая позиция представителей ФРС способствовала стабилизации доллара, который в начале ноябре понес сильные потери.

Акции поставщиков промышленных металлов упали на 1,8%. Беспокойство насчет замедления спроса со стороны второй по величине экономики мира сказалось на ценах на металлы, в том числе на медь.

Вес акций нефтегазового сектора и сектора материалов в FTSE 100 превышает 25%.

Индекс компаний средней капитализации FTSE 250, ориентированный скорее на внутренний рынок, потерял 0,3%.