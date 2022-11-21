МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник снижаются на опасениях влияния на экономику Китая ухудшающейся эпидемиологической ситуации в стране, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Нефть дешевеет на опасениях по поводу спроса в Китае

По состоянию на 18.13 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,02%, до 33737,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,68%, до 11071,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 3952,55 пункта.

На мировых фондовых рынках усилились опасения насчет ситуации с коронавирусом в Китае после того, как на выходных зарегистрировали три смерти пациентов, заразившихся вирусом. До этого последние смерти были зарегистрированы почти полгода назад. Инвесторов беспокоит возможность новых карантинных ограничений в КНР, которые замедлят рост экономики страны.

"Новые локдауны в крупных городах (Китая – ред.) не только ударят по экономическому росту в конце года, но также усложнят любые планы по ослаблению политики нулевой заболеваемости коронавирусом в следующем году. Мы вернулись на неопределенную территорию, что может замедлить восстановление фондовых рынков", — цитирует агентство Блумберг старшего рыночного аналитика Oanda Крейга Эрлама (Craig Erlam).

Тем временем акции Disney дорожают на 7% после заявления компании о возвращении Роберта Игера (Robert Iger) на пост гендиректора. Игер проработал в Disney более 40 лет, 15 из которых находился на должности главы компании.