МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника снижением на общем негативном фоне, вызванном опасениями по коронавирусу в Китае, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Фондовые индексы Европы снизились вслед за рынками Азии

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,12% — до 7376,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,15% — до 6634,45 пункта, немецкий DAX — на 0,36% — до 14379,93 пункта.

На мировых фондовых рынках усилились опасения насчет ситуации с коронавирусом в Китае после того, как на выходных зарегистрировали три смерти пациентов, заразившихся вирусом. До этого последние смерти были зарегистрированы почти полгода назад.

Инвесторов беспокоит возможность новых карантинных ограничений в КНР, которые замедлят рост экономики страны, в связи с этим рынки Азии снизились в пределах 2%, а индексы США торгуются в минусе.

"Никто не может сказать отменит ли (председатель КНР) Си Цзиньпин планы по ослаблению карантина, что может стать очередной катастрофой для китайских акций и для уверенности инвесторов", — сказала аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), которую цитирует агентство Франс Пресс.