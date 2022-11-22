МОСКВА, 22 ноября — ПРАЙМ/Reuters. Основные фондовые индексы США в понедельник закрылись с понижением на опасениях относительно того, что власти Китая могут вновь ужесточить коронавирусные ограничения. Ранее в КНР заявили, что столкнулись с самым серьезным испытанием за все время пандемии. Фьючерсы на индексы акций США снизились

Китайские власти закрывают предприятия и школы в некоторых пострадавших районах и ужесточают правила въезда в город на фоне распространения заболевания в столице и других городах.

"Есть опасения, что в Китае будут вновь введены некоторые коронавирусные ограничения, которые, предположительно, только начали отменяться", — заявила Кэрол Шлейф, заместитель главного инвестиционного директора BMO Family Office.

Акции американских операторов казино, ведущих бизнес в Китае, включая Wynn Resorts Ltd, Las Vegas Sands Corp, MGM Resorts International и Melco Resorts & Entertainment Ltd, потеряли не менее 2,0%.

Dow Jones Industrial Average снизился на 45,41 пункта, или на 0,13%, до 33700,28 пункта, S&P 500 упал на 15,4 пункта, или на 0,39%, до 3949,94 пункта, а Nasdaq Composite опустился на 121,55 пункта, или на 1,09%, до 11024,51 пункта.

Объем торгов в понедельник был низким и, вероятно, продолжит сокращаться в преддверии празднования Дня благодарения в четверг, а значит рынок будет подвержен волатильности.

Акции частично отыграли потери во второй половине дня после того, как президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что руководству центрального банка США следует проявлять осторожность во избежание "болезненного экономического спада".

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер выразила похожую позицию, сообщив, что поддерживает менее масштабное повышение процентных ставок в декабре.

Теперь рынок переключит внимание на выход протоколов ноябрьского заседания ФРС, ожидающийся в среду. Некоторые представители центробанка подтвердили, что он намерен и дальше ужесточать политику, пока инфляция не будет под контролем.

Широко ожидается, что по итогам декабрьского заседания ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов, а пик ставок будет достигнут в июне.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 1,27 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,60 к 1.

В составе S&P зафиксировано 9 новых 52-недельных максимумов и 2 новых минимума, а у Nasdaq — 96 новых максимумов и 220 новых минимумов.