МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются во вторник, рынки ожидают уменьшения прибыли компаний в следующем году, следует из данных торгов и комментария аналитиков. В ФАС рассказали о влиянии реализации угля через биржу на ценообразование

По состоянию на 11.43 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,61%, до 7422,91 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,24%, до 6618,28 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 14351,85 пункта.

Стратеги Goldman Sachs Group Inc., в том числе Шэрон Белл (Sharon Bell), заявили агентству Блумберг, что ожидают, что европейская корпоративная прибыль в следующем году окажется под давлением из-за более высоких затрат компаний, в частности, прибыль на акцию может упасть на 8% в следующем году.

Кроме того, инвесторы по-прежнему опасаются рецессии экономики, поскольку центробанки не сбавляют темпы ужесточения монетарной политики. По словам главного инвестиционного директора Flowbank SA Эсти Двека (Esty Dwek), на рынках все еще может произойти разочарование, поскольку ужесточение монетарной политики еще не прекратилось.

"Недавнее восстановление стоимости европейских акций, вероятно, не продлится долго, и в ближайшие месяцы рост резко замедлится", — добавил эксперт.