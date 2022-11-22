МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Азиатские индексы торгуются без единой динамики

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,13%, до 3 088,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 1,29%, до 2 002,39 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 1,31%, до 17 424,41 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,59%, до 2 405,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,59%, до 7 181,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,61%, до 28 115,74 пункта.

Во вторник азиатские индексы завершили торги без единой динамики на фоне разнонаправленных факторов. Днем ранее фондовые индексы США снизились. Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,13%, до 33700,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,09%, до 11024,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 3964,75 пункта.

Кроме того, на рынках сохраняются опасения по поводу ситуации с коронавирусом в Китае. На выходных было сообщено о первых почти за полгода смертельных случаях, связанных с коронавирусом, что, в свою очередь, усиливает опасения насчет ввода ограничений, негативно влияющих на экономику страны.

Также инвесторы ожидают публикации протокола заседания Федеральной резервной системы США, в котором регулятор изложит взгляд на экономическое положение в стране. Публикация запланирована на вечер среды, 23 ноября.