МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

Токийская фондовая биржа

Азиатские индексы торгуются без единой динамики

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,13%, до 3 088,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 1,29%, до 2 002,39 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 1,31%, до 17 424,41 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,59%, до 2 405,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,59%, до 7 181,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,61%, до 28 115,74 пункта.

Во вторник азиатские индексы завершили торги без единой динамики на фоне разнонаправленных факторов. Днем ранее фондовые индексы США снизились. Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,13%, до 33700,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,09%, до 11024,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 3964,75 пункта.

Кроме того, на рынках сохраняются опасения по поводу ситуации с коронавирусом в Китае. На выходных было сообщено о первых почти за полгода смертельных случаях, связанных с коронавирусом, что, в свою очередь, усиливает опасения насчет ввода ограничений, негативно влияющих на экономику страны.

Также инвесторы ожидают публикации протокола заседания Федеральной резервной системы США, в котором регулятор изложит взгляд на экономическое положение в стране. Публикация запланирована на вечер среды, 23 ноября.