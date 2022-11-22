МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно растут после снижения в понедельник, следует из данных торгов. Трейдеры находятся в ожидании протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Фьючерсы на американские индексы снижаются в ожидании повышения ставки ФРС

По состоянию на 17.50 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,55%, до 33886,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,3%, до 10991,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,24%, до 3960,48 пункта.

Днем ранее фондовые индексы США снизились. Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,13%, до 33700,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,09%, до 11024,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 3964,75 пункта.

Фондовые рынки во вторник торгуются преимущественно в плюсе, на этой неделе инвесторы ждут выхода протокола прошлого заседания ФРС США, из которого рассчитывают получить больше информации о возможном курсе политики регулятора. Документ будет опубликован в среду, 23 ноября. Аналитики полагают, что центробанк подтвердит приверженность повышению ставок.

"Рынки нервничают каждый раз, когда Федрезерв готовится объявить или опубликовать что-то важное. Завтра центробанк опубликует протокол своего ноябрьского заседания, и инвесторам нужно приготовиться к тому, что ФРС, вероятно, продолжит повышать ставки для сдерживания инфляции, несмотря на то, что октябрьский показатель (по инфляции — ред.) был ниже ожиданий", — инвестиционный директор AJ Bell Расс Маулд (Russ Mould).