МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом, следует из данных торгов. Фондовые индексы Европы снизились вслед за рынками Азии

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,03% — до 7452,84 пункта, французский CAC 40 — на 0,35% — до 6657,53 пункта, немецкий DAX — на 0,29% — до 14422,35 пункта.

Европейские фондовые рынки показали рост после незначительного снижения днем ранее. Аналитики отмечают, что, несмотря на общерыночный оптимизм вторника, ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в Китае по-прежнему вызывает опасения у инвесторов. Дополнительные коронавирусные ограничения по стране, особенно в крупных городах, могут нанести вред экономике КНР.

"Возобновление давления на вторую крупнейшую мировую экономику повышает вероятность глобальной рецессии", — сказала агентству Франс Пресс рыночный аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta).

В среду выйдет предварительная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны в ноябре. Аналитики полагают, что показатель снизился до 47 пунктов с 47,3 пункта месяцем ранее.