МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом, следует из данных торгов.

Индексы.

Фондовые индексы Европы снизились вслед за рынками Азии

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,03% — до 7452,84 пункта, французский CAC 40 — на 0,35% — до 6657,53 пункта, немецкий DAX — на 0,29% — до 14422,35 пункта.

Европейские фондовые рынки показали рост после незначительного снижения днем ранее. Аналитики отмечают, что, несмотря на общерыночный оптимизм вторника, ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в Китае по-прежнему вызывает опасения у инвесторов. Дополнительные коронавирусные ограничения по стране, особенно в крупных городах, могут нанести вред экономике КНР.

"Возобновление давления на вторую крупнейшую мировую экономику повышает вероятность глобальной рецессии", — сказала агентству Франс Пресс рыночный аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta).

В среду выйдет предварительная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны в ноябре. Аналитики полагают, что показатель снизился до 47 пунктов с 47,3 пункта месяцем ранее.