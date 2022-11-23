МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в среду повышается при поддержке сырьевого сектора. Инвесторы ждут выхода британских макроданных по деловой активности и протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы, которые могут пролить свет на дальнейшие возможные темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Фондовые индексы мира повысились, а доходность гособлигаций США сократилась

FTSE 100 утром набрал 0,4% и достиг двухмесячного максимума. Нефтегазовый сектор вырос на 1,5% на фоне повышения цен на сырую нефть после выхода данных, которые указали на более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов в США.

Горнодобывающий сектор поднялся на 2%, продолжив вчерашнее восстановление.

Азиатские и европейские рынки стабилизировались. Инвесторы ждут выхода протоколов ноябрьского заседания ФРС, надеясь при этом, что центробанк в декабре замедлит темпы повышения процентных ставок.

В 09.30 по Гринвичу будет опубликована предварительная оценка деловой активности в Великобритании за ноябрь. Как ожидается, активность замедлилась под давлением инфляции и кризиса стоимости жизни.

FTSE 250, ориентированный больше на внутренний рынок, потерял 0,3%. Акции Johnson Matthey упали на 7,2% после того, как химическая компания отчиталась о более низкой, чем ожидалось, прибыли за полугодие.

Бумаги Pets at Home потеряли 3,1%. Ретейлер зоотоваров отчитался о снижении полугодовой прибыли из-за резкого роста транспортных и энергетических расходов на фоне скачка инфляции.