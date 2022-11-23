МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в среду умеренно растут, инвесторы ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системой (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Европейские биржи в основном растут после выхода макростатистики

По состоянию на 12.59 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,13%, до 34171 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,16%, до 11772,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4017,75 пункта.

Позднее в среду ожидается публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы, в котором регулятор изложит экономическое состояние в стране.

"После заседания рынок колебался в ожидании того, что может произойти в декабре, и протокол может подтвердить намерения ФРС", — сообщили агентству Блумберг экономисты Rand Merchant Bank в Йоханнесбурге. Однако эксперты добавили, что протокол может оказаться менее "агрессивным", чем сами итоги заседания регулятора, что немного восстановит аппетит к риску на рынках.

А по словам старшего научного сотрудника Университета Брауна и главного экономиста Института Кролла Меган Грин (Megan Greene), которые приводит портал Market Watch, протокол ФРС может представить полезную информацию о том, каким пределом повышения учётной ставки может ограничиться регулятор.