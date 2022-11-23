МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды в основном ростом, следуя динамике бирж США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании протокола ФРС

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,26%, до 3 096,91 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite сократился на 0,34%, до 1 995,51 пункта; гонконгский Hang Seng Index — увеличился на 0,57%, до 17 523,81 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,53%, до 2 418,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,7%, до 7 231,8 пункта.

Японская биржа при этом закрыта в связи с выходным днем. Накануне японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,61%, до 28 115,74 пункта.

Динамика основных американских фондовых индексов поддержала азиатские торги в среду. Индексы Уолл-стрит днем ранее показали рост на 1,2-1,4% в среднем. Рынки отреагировали на сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что повышение ключевой ставки может быть замедлено.

Рынки в то же время ожидают публикацию протокола ноябрьского заседания ФРС, документ может содержать подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора.

"В преддверии публикации протокола ФРС большое внимание было уделено замедлению повышения ставок. Тем не менее, даже если замедление повышения ставки ФРС может быть неизбежным, картина прогноза рисков и экономического роста далеко не определенная", — приводит Ассошиэйтед Пресс слова аналитиков Mizuho Bank.