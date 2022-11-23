МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в среду, следует из данных торгов. Рынки находятся в ожидании публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Продажи новостроек в США в октябре неожиданно выросли

По состоянию на 18.15 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,34%, до 34213,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,83%, до 11266,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 4020,33 пункта.

Позднее в среду будет опубликован протокол прошедшего в ноябре заседания ФРС США, из которого, как отмечают аналитики, трейдеры рассчитывают получить свидетельства возможного замедления темпов повышения ставок. Регулятор по итогам заседания 1-2 ноября четвертый раз подряд повысил базовую процентную ставку на 75 базовых пунктов – до 3,75-4%.

"Инвесторы могут "охотиться" за подсказками о том, что Федрезерв действовал преждевременно, или что на самом деле существует больше поддержки замедления темпов ужесточения политики и меньше поддержки более высокого конечного значения ставки", — цитирует агентство Блумберг старшего рыночного аналитика Oanda Крейга Эрлама (Craig Erlam).

В среду также был опубликован ряд экономических данных по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю выросло на 17 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 240 тысяч, в то время как ожидался уровень в 225 тысяч. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета, согласно окончательной оценке, в ноябре снизился до 56,8 пункта с октябрьских 59,9 пункта.