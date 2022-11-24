МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ/Reuters. Основные индексы Уолл-стрит в среду выросли, поскольку протоколы ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США указали на возможность скорого замедления темпов повышения процентных ставок. Фондовые индексы США растут в ожидании протоколов ФРС

"Значительное большинство" руководителей центрального банка считают уместным в скором времени замедлить повышение ставок, говорилось в протоколах.

"Рынок акций получил от протоколов именно то, что ему нужно было для продолжения роста", — отметил Майкл Джеймс, управляющий директор по торговле акциями в Wedbush Securities.

С момента последнего заседания ФРС, состоявшегося 1-2 ноября, инвесторы более оптимистично оценивали перспективы ослабления ценового давления, которое должно позволить центральному банку уменьшить шаг повышений ставок, направленных на сдерживание инфляции.

Dow Jones Industrial Average вырос на 95,96 пункта, или на 0,28%, до 34194,06 пункта, S&P 500 прибавил 23,68 пункта, или 0,59%, достигнув 4027,26 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 110,91 пункта, или на 0,99%, до 11285,32 пункта.

Объем торгов в среду был небольшим в преддверии празднования Дня благодарения. В пятницу американский фондовый рынок будет открыт на половину сессии.

Акции выиграли от снижения доходности 10-летних казначейских облигаций после того, как на прошлой неделе число американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло сильнее, чем ожидалось.

Между тем, деловая активность в США сократилась в ноябре пятый месяц подряд, в то время как потребительские настроения улучшились. Продажи новых домов в октябре выросли на более высокую величину, чем ожидалось.

Акции компаний-тяжеловесов, включая Amazon.com Inc и Meta* Platforms Inc (признана в РФ экстремистской организацией), набрали 1,00% и 0,72% соответственно.

Акции Tesla Inc подскочили на 7,82%, опередив бумаги компаний-аналогов, после того как Citigroup повысил рейтинг акций этого производителя электромобилей с "продавать" до "нейтрально".

Акции Deere & Co подскочили на 5,03%, поскольку производитель сельскохозяйственного оборудования сообщил о более высокой, чем ожидалось, квартальной прибыли.

Акции Nordstrom Inc упали на 4,24% после того, как ретейлер одежды снизил прогноз прибыли на фоне высоких скидок, которые ввел для привлечения экономных покупателей.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превысило количество падающих в соотношении 1,97 к 1, на Nasdaq — в соотношении 1,61 к 1.

В составе индекса S&P зафиксирован 21 новый 52-недельный максимум и ни одного нового минимума, а у Nasdaq — 97 новых максимумов и 126 новых минимумов.

*Признана экстремистской организацией в РФ