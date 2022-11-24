МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут вслед за биржами США, которые увеличились после публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) страны, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР в основном снижаются

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,11%, до 3093,51 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — растет на 0,2%, до 1999,46 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 0,61%, до 17631 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,74%, до 2436,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,24%, до 7248,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,12%, до 28429,5 пункта.

Азиатские рынки перенимают динамику фондовых бирж США, закрывшихся накануне ростом после публикации протокола ФРС США. Так, одним из позитивных моментов стало мнение большинства участников ноябрьского заседания Федрезерва о том, что целесообразно замедление темпов повышения учетной ставки регулятора.

"Акции ликуют после… минут, прошедших после того, как ФРС сообщила о переходе от сверхвысокого до высокого темпа повышения ставок", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

При этом корейский индекс оказывается в лидерах, после того как местный центробанк по итогам своего заседания повысил учётную ставку до 3,25% с 3%.