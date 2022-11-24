Основные фондовые индексы АТР в основном растут вслед за индексами Уолл-стрит
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут вслед за биржами США, которые увеличились после публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,11%, до 3093,51 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — растет на 0,2%, до 1999,46 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 0,61%, до 17631 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,74%, до 2436,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,24%, до 7248,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,12%, до 28429,5 пункта.
Азиатские рынки перенимают динамику фондовых бирж США, закрывшихся накануне ростом после публикации протокола ФРС США. Так, одним из позитивных моментов стало мнение большинства участников ноябрьского заседания Федрезерва о том, что целесообразно замедление темпов повышения учетной ставки регулятора.
"Акции ликуют после… минут, прошедших после того, как ФРС сообщила о переходе от сверхвысокого до высокого темпа повышения ставок", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).
При этом корейский индекс оказывается в лидерах, после того как местный центробанк по итогам своего заседания повысил учётную ставку до 3,25% с 3%.
https://1prime.ru/Index/20221124/838933432.html