МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно ростом, следуя динамике бирж США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР преимущественно растут

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,25%, до 3089,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,13%, до 1998,14 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 0,78%, до 17660,9 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,96%, до 2441,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,14%, до 7241,8 пункта, японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,95%, до 28323,09 пункта.

Динамика индексов Уолл-стрит поддержала торги в Азии. Днем ранее биржи США закрылись ростом, при этом технологический NASDAQ вырос на 1%. Трейдеры отреагировали на данные протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованного в среду. Регулятор в документе отметил целесообразность скорого замедления темпов повышения учетной ставки.

В то же время инвесторы обеспокоены статистикой по ковиду в Китае. В среду КНР было выявлено 31656 новых случаев заражения COVID-19. Участники торгов обеспокоены тем, что в стране могут быть ужесточены карантинные ограничения, что может сказаться на экономических перспективах.