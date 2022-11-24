Фондовые индексы АТР в основном повысились на закрытии торгов четверга
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно ростом, следуя динамике бирж США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,25%, до 3089,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,13%, до 1998,14 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 0,78%, до 17660,9 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,96%, до 2441,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,14%, до 7241,8 пункта, японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,95%, до 28323,09 пункта.
Динамика индексов Уолл-стрит поддержала торги в Азии. Днем ранее биржи США закрылись ростом, при этом технологический NASDAQ вырос на 1%. Трейдеры отреагировали на данные протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованного в среду. Регулятор в документе отметил целесообразность скорого замедления темпов повышения учетной ставки.
В то же время инвесторы обеспокоены статистикой по ковиду в Китае. В среду КНР было выявлено 31656 новых случаев заражения COVID-19. Участники торгов обеспокоены тем, что в стране могут быть ужесточены карантинные ограничения, что может сказаться на экономических перспективах.
https://1prime.ru/Index/20221124/838937979.html