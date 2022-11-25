МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei завершил торги в пятницу в минусе после того, как в предыдущую сессию достиг максимума более чем за два месяца. Инвесторы продавали акции крупных компаний роста и фирм, связанных с микросхемами, которые до этого повышались. Тем не менее снижение на рынке было ограничено ввиду надежд на более медленные темпы повышения процентных ставок по всему миру. Фондовые биржи АТР в основном снижаются

Индекс Nikkei опустился на 0,35% до 28283,03 пункта, а за неделю прибавил 1,37%. Индекс более широкого рынка Topix просел на 0,04% до 2018 пунктов, а за неделю набрал 2,59%.

"Инвесторы сегодня продавали акции для фиксации прибыли. Такая ситуация отмечалась с бумагами, связанными с чипами, которые в последние несколько сессий дорожали", — сказал старший стратег Daiwa Securities Сюдзи Хосой.

"В целом рынок поддерживали надежды на более медленное повышение ставок ЕЦБ, что привело к снижению доходности 10-летних облигаций Германии", — добавил он.

Инвесторы увидели некоторые намеки на смягчение политики в протоколах недавнего заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которые были опубликованы в четверг, хотя наблюдались и некоторые опасения регулятора по поводу возможного усиления инфляции.

Индекс Nikkei в четверг поддержали надежды на более медленные темпы роста процентных ставок ФРС США.

Акции Tokyo Electron, связанной с производством микросхем, подешевели на 0,78%, хотя с начала недели подскочили на 3,21%. Акции Advantest опустились на 0,96%, тогда как с начала недели их рост достиг 3,56%.

Бумаги Dentsu Group потеряли 2,74% после сообщения о том, что следственные органы Токио проводят обыски в этом рекламном агентстве и других фирмах в связи с возможным мошенничеством при подаче заявок на проведение тестовых мероприятий перед Олимпиадой в Токио.

Акции Hub Co, которая управляет пабами в британском стиле, подскочили на 12,71% и укрепили рост после того, как Япония в среду, в первой своей игре на Чемпионате мира по футболу, обыграла четырехкратного чемпиона Германию с невероятным счетом 2-1.

Субиндекс электроэнергетического сектора поднялся на 1,7%, став лидером роста среди 33 отраслевых субиндексов на Токийской фондовой бирже. Акции Tokyo Electric Power прибавили 4,6%.