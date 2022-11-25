МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в основном снижаются после выхода статданных из Германии, следует из данных торгов. Индекс Nikkei завершил торги пятницы в минусе

По состоянию на 12.30 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,23%, до 7483,02 пункта, французский CAC 40 — снижается на 0,11%, до 6699,32 пункта, немецкий DAX опускается на 0,12%, до 14522,19 пункта.

В пятницу трейдеры обратили внимание на статданные из Германии, согласно которым индекс доверия потребителей к экономике страны в декабре вырос до минус 40,2 пункта со значения на ноябрь в минус 42,8 пункта. Однако аналитики ждали показателя на уровне минус 39,6 пункта.

В то же время поддержку росту британского индекса оказывают данные о росте выпуска автомобилей в Великобритании в октябре.