Фондовые индексы Европы в основном снижаются после выхода статданных из Германии
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в основном снижаются после выхода статданных из Германии, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.30 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,23%, до 7483,02 пункта, французский CAC 40 — снижается на 0,11%, до 6699,32 пункта, немецкий DAX опускается на 0,12%, до 14522,19 пункта.
В пятницу трейдеры обратили внимание на статданные из Германии, согласно которым индекс доверия потребителей к экономике страны в декабре вырос до минус 40,2 пункта со значения на ноябрь в минус 42,8 пункта. Однако аналитики ждали показателя на уровне минус 39,6 пункта.
В то же время поддержку росту британского индекса оказывают данные о росте выпуска автомобилей в Великобритании в октябре.
https://1prime.ru/Index/20221125/838952148.html
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