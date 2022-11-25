МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в пятницу растут из-за отсутствия негативных факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фондовые биржи АТР завершили торги пятницы в основном снижением

По состоянию на 12.58 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,08%, до 34240 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,05%, до 11869,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 4036,75 пункта.

"Налицо позитивная сезонность, впереди спокойные торговые сессии, поскольку мы ждем данных о заработной плате в США в следующую пятницу, об инфляции, и заседания ФРС в конце месяца, до тех пор позитивный тон должен сохраняться", — сказал агентству Блумберг глава отдела в Santander AM Франсиско Симон (Francisco Simon).

В следующую пятницу ожидается публикация данных рынка труда в США. В частности, аналитики полагают, что безработица в стране в ноябре выросла до 3,8% после 3,7% месяцем ранее.