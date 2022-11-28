МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются под давлением азиатский рынков, следует из данных торгов и комментария аналитика. Азиатские биржи падают на опасениях вокруг коронавируса в Китае

По состоянию на 12.01 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,71%, до 7431,66 пункта, французский CAC 40 — на 0,64%, до 6667,31 пункта, немецкий DAX — на 0,58%, до 14456,82 пункта.

В понедельник внимание инвесторов обращено к ситуации вокруг коронавируса в Китае. В стране несколько дней подряд наблюдался рекордный всплеск случаев заражения коронавирусом и власти ввели ряд новых антиковидных ограничений. В результате жители Шанхая в воскресенье вышли на демонстрацию против введенных властями ограничений.

На этом фоне фондовые индексы АТР завершили торги понедельника в минусе, что оказало влияние на настроения трейдеров в Европе.

"Китай будет главным драйвером сегодня, поскольку любая политическая нестабильность в стране является источником неопределенности и беспокойства для рынков", — сказал агентству Блумберг управляющий фондом акций в Imantia Capital в Мадриде Хайме Эспехо (Jaime Espejo).

Одним из главных событий для инвесторов в Европе на этой неделе станут статданные по потребительским ценам в еврозоне. Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам ноября, по предварительной оценке, замедлилась до 10,4% с уровня октября в 10,6%.