МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в понедельник сдает позиции, причем лидерами в рамках повсеместного снижения стали бумаги нефтегазового и горнорудного секторов. Инвесторы беспокоятся из-за экономических перспектив Китая на фоне протестов в стране против жестких ограничений, связанных с COVID-19. Bloomberg предупредил о серьезной проблеме с производством iPhone

FTSE 100, индекс "голубых фишек", и индекс компаний со средней капитализацией FTSE 250, больше ориентированный на внутренний рынок, потеряли по 0,7% каждый.

Субиндекс нефтегазового сектора опустился на 1%, тогда как субиндексы компаний, добывающих базовые и драгоценные металлы, просели на 0,6% и 0,9% соответственно.

Сырьевые товары дешевеют на опасениях по поводу спроса ведущего потребителя — Китая, где усилились протесты против жестких ограничений, связанных с COVID-19. Китайская политика нулевой терпимости к COVID уже привела к замедлению экономики и давлению на мировой рост, но так и не смогла сдержать увеличение числа инфицированных.

Акции кредиторов HSBC и Standard Chartered, ориентированных на Азию, потеряли более 1%.

Судя по данным, число покупателей, зарегистрированных в Британии в "черную пятницу", в годовом выражении возросло на 3,7%, хотя оно по-прежнему на 21,3% ниже допандемийных уровней. Теперь внимание будет приковано к продажам в "киберпонедельник" на фоне усугубляющегося кризиса стоимости жизни.