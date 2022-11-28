МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в понедельник снижаются, инвесторы оценивают негативные настроениях на фондовых рынках Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Азиатские биржи падают на опасениях вокруг коронавируса в Китае

По состоянию на 12.46 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,49%, до 34190 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,77%, до 11691,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,69%, до 4004,75 пункта.

Динамика фьючерсов на фондовые рынки США свидетельствует о том, что сами индексы откроют торги понедельника снижением: трейдеры обратили внимание на закрытие фондовых рынков АТР в красной зоне. На настроения инвесторов оказывают влияния прошедшие на выходных масштабные протесты против антиковидных мер в Китае, введенных властями в связи с новыми масштабными вспышками заражения вирусом в стране.

"Рынки негативно отреагируют на широкомасштабные протесты и рост числа заразившихся, что, вероятно, вызовет новые перебои в цепочке поставок и снизит потребительский спрос, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", — приводит агентство Блумберг мнение управляющей Teneo Holdings Габриэль Вильдау (Gabriel Wildau).

Наряду с этим, инвесторы ждут важных макроэкономических статданных из США на этой неделе. Аналитики полагают, что безработица в стране по итогам ноября составила 3,7% в годовом выражении.