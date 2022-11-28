МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Личный кабинет налогоплательщика-физического лица снова работает в штатном режиме, технологические работы, вызвавшие сложности с уплатой налогов утром в понедельник, уже завершены, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. ФНС рассказала о последствиях сокращения сроков получения налоговых вычетов

Сервисы личного кабинета утром были временно недоступны. "С 9.00 до 11.30 проводились технологические работы, у некоторых пользователей могли возникнуть сложности при работе с сервисом. На текущий момент все работы завершены", — сообщили в ведомстве.

При этом оно обращает внимание, что уплатить имущественные налоги можно не только в личном кабинете на сайте ФНС. Это можно сделать также по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банки, их мобильные приложения и банкоматы, кассы местной администрации, почту, МФЦ, если там принимают оплату в счет налогов.

Если нет квитанции, сформировать ее можно в сервисе "Уплата налогов и пошлин физических лиц". Ссылка на сервис доступна на главной странице сайта ФНС России.

Срок уплаты налогов на имущество физических лиц в России в 2022 году истекает 1 декабря: до окончания этого дня необходимо заплатить транспортный, земельный налог, налог на недвижимость, а в ряде случаев — и НДФЛ.