МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-стрит начали день со снижением. Протесты в крупных городах Китая против жесткой политики по борьбе с COVID-19 вновь усилили опасения по поводу экономического роста. Акции Apple подешевели на сообщении о сбоях в производстве на ее заводе в Китае. Фьючерсы на индексы США снижаются на фоне новостей о протестах в Китае

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 71,1 пункта, или на 0,21%, до 34 275,91 пункта. S&P 500 просел на 20,8 пункта, или 0,52%, до 4 005,36 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 78,8 пункта, или 0,70%, до 11 147,568 пункта.