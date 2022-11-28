МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в понедельник на общем негативном фоне, вызванном протестами в Китае против строгих карантинных мер, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Египетская товарная биржа заключила 18 контрактов на российскую пшеницу

По состоянию на 18.03 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,46%, до 34187,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,34%, до 11189,92,пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,62%, до 4001,33 пункта.

Рынки США, вслед за мировыми площадками, начинают неделю в минусе. Инвесторы оценивают ситуацию в Китае, где на выходных прошли масштабные протесты против антиковидных мер, введенных властями в связи с новыми масштабными вспышками заражения вирусом в стране. Трейдеры и аналитики опасаются, что это негативно отразится как на состоянии как китайской экономики, так и мировой в целом.

"В течение некоторого времени мы наблюдали небольшие и единичные протесты против жестких антиковидных мер в Китае. Но разница в этот раз в том, мне кажется, что протесты разрастаются и распространяются по стране. Это происходит в момент, когда роль Китая как "промышленного двигателя" глобальной экономики сокращается", — цитирует агентство Market Watch старшего инвестиционного и рыночного аналитика Hargreaves Lansdown Сюзанну Стритер (Susannah Streeter).

На этой неделе ожидается две важных макроэкономических статистики по США. В среду американский минторг опубликует вторую оценку динамики ВВП страны в третьем квартале. Аналитики полагают, что экономика США выросла за этот период на 2,7%, а не на 2,6%, как предполагала первая оценка. А в пятницу станут известны данные по безработице в США, которая, согласно прогнозам, в ноябре осталась на уровне октября в 3,7%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч.