МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-стрит понизились сегодня на фоне беспокойства по поводу протестов в крупных городах Китая против жесткой политики борьбы с COVID-19. В то же время рост акций Amazon помог ограничить потери, так как продажи в "киберпонедельник" установили рекорд. Фьючерсы на индексы США падают на негативных настроениях в Китае

Акции гиганта электронной коммерции выросли на 2% после отраслевого отчета о том, что расходы в "киберпонедельник", крупнейший в США день онлайн-покупок, могут достигнуть 11,6 млрд долларов. Продавцы предлагают крупные скидки и устраивают щедрые акции, чтобы привлечь экономных потребителей.

Однако наибольшее влияние на базовый индекс S&P 500 оказали акции Apple Inc, которые упали на 1,5% после сообщения о том, что компания столкнется с дальнейшим сокращением производства из-за беспорядков на крупнейшем в мире заводе по производству iPhone, расположенном в Китае.

В выходные в Китае прошли редкие для этой страны протесты. Поводом стали строгие карантинные ограничения, введенные в стране для борьбы с Covid-19. Волнения ухудшают прогнозы роста этой второй по величине экономики мира.

"Если эти протесты продолжатся, это может нарушить цепочки поставок и восстановление привычного ритма жизни, проблески которых мы видели в начале этого года, — сказал Брайан Климке, директор по инвестиционным исследованиям в Cetera Financial Group. — Это будет продолжать занимать умы инвесторов".

Субиндекс нефтегазового сектора S&P 500 упал на 2,5%, сильнее индикаторов прочих отраслевых секторов, так как цены на нефть упали почти до самого низкого уровня в этом году после новостей о протестах в Китае.

Торги другими акциями роста, включая Microsoft Corp, Meta Platforms Inc*, Nvidia Corp, Netflix Inc и Tesla Inc, проходили без единой динамики.

Индекс Dow Jones Industrial Average на момент написания статьи снизился на 160,29 пункта, или 0,47%, до 34 186,74 пункта, индекс S&P 500 просел на 24,31 пункта, или 0,60%, до 4 001,81 пункта, а индекс Nasdaq Composite — на 39,21 пункта, или 0,35%, до 11 187,15 пункта.

Прошлую неделю все три индекса завершили с повышением, которое возглавил индекс Dow Jones Industrial Average — он вырос на 1,78%.

Акции Biogen Inc упали на 2,3% после сообщения о смерти участника испытания ее препарата от болезни Альцгеймера.

Акции Sarepta Therapeutics Inc подскочили на 6,4% после того, как Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) одобрило заявку компании на экспериментальную генную терапию.

На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США за ноябрь, второй оценкой валового внутреннего продукта за 3-й квартал и индикаторами уверенности потребителей.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 2,86 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,66 к 1.

В составе S&P зафиксировано восемь новых 52-недельных максимума и ни одного нового минимума, а у Nasdaq — 45 новых максимумов и 51 новый минимум.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская