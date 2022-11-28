МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника снижением на общерыночном негативном фоне, вызванном ситуацией вокруг протестов в Китае против жестких карантинных мер в связи с коронавирусом, следует из данных торгов. Европейские индексы падают вслед за фондовыми рынками АТР

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 сократился на 0,17% — до 7474,02 пункта, французский CAC 40 — на 0,7% — до 6712,48 пункта, немецкий DAX — на 1,09% — до 14383,36 пункта.

В понедельник мировые фондовые площадки торгуются в минусе, инвесторы оценивают ситуацию в Китае, где на выходных прошли масштабные протесты против антиковидных мер, введенных властями в связи с новыми масштабными вспышками заражения вирусом в стране. Аналитики опасаются, что строгие ограничения негативно повлияют на экономику КНР.

"Политика нулевой заболеваемости коронавирусом в Китае подразумевает угрозу большего количества локдаунов, ограничивающих рост (экономики – ред.)", — сказал агентству Франс Пресс рыночный аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada). По словам Разакзада, ситуация может оказать давление на рисковые активы за пределами Китая.