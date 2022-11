МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США повысились. Подъем ранее пострадавших акций роста возглавили бумаги Tesla. Есть надежда на то, что недавние протесты в Китае могут подтолкнуть власти к более быстрому смягчению ограничений, связанных с COVID-19. Фьючерсы на индексы США снижаются на фоне новостей о протестах в Китае

Акции Tesla Inc на премаркете набрали 1,7%. Акции производителя электромобилей лидируют среди бумаг с высоким ростом. Акции Apple Inc, Amazon.com Inc и Meta Platforms Inc* набрали 0,7%-0,8%.

Китай объявил об активизации вакцинации пожилых людей от COVID-19, а высокопоставленный чиновник из сферы здравоохранения отметил, что публичные претензии относительно ограничений вызваны скорее слишком рьяной их реализацией, чем самими мерами.

Основные индексы Уолл-стрит на фоне протестов в Китае по итогам предыдущей сессии потеряли около 1,5%. Акции Apple оказались вблизи минимума за три недели на фоне опасений насчет влияния на производство iPhone.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA повысились на 23 пункта, или 0,07%, e-mini на S&P 500 набрали 10,5 пункта, или 0,26%, а e-mini на Nasdaq 100 — 54 пункта, или 0,46%.

АДР китайских компаний, в том числе Alibaba Group Holding Ltd, Pinduoduo Inc and JD.com Inc, прибавили 5,3%-7,7%. Китай расширил каналы финансирования застройщиков путем выпуска акций.

Акции Roku Inc упали на 2,4%. KeyBanc Capital Markets снизил рейтинг акций этого производителя устройств для потокового вещания с "выше сектора" до "на уровне сектора".

Что касается данных, в 15.00 по Гринвичу выйдут данные по потребительскому доверию за ноябрь. Ожидается, что показатель снизился с октябрьского уровня 102,5 до 100,0 на фоне роста опасений насчет инфляции и возможного начала рецессии в следующем году.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская