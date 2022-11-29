МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник торгуются разнонаправленно после снижения более чем на 1% днем ранее, следует из данных торгов. Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли при поддержке акций роста

По состоянию на 18.17 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,03%, до 33839,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 11045,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,11%, до 3968,41 пункта. Немного ранее все три показателя слабо росли.

По итогам торгов понедельника Dow Jones сократился на 1,45%, NASDAQ – на 1,6%, S&P – на 1,54%. Инвесторы оценивали риски для китайской экономики в свете ухудшения ситуации с коронавирусом в стране и ужесточения карантинных мер.

Во вторник американские трейдеры также обратили внимание на статистику. Индекс доверия потребителей в США в ноябре снизился до 100,2 пункта с пересмотренного показателя октября в 102,2 пункта, аналитики ждали уровень в 100 пунктов.

Также на этой неделе, в среду, американский минторг опубликует вторую оценку динамики ВВП страны в третьем квартале. Аналитики полагают, что экономика США выросла за этот период на 2,7%, а не на 2,6%, как предполагала первая оценка. А в пятницу станут известны данные по безработице в США, которая, согласно прогнозам, в ноябре осталась на уровне октября в 3,7%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч.