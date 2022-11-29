МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника преимущественно ростом на ослаблении беспокойства вокруг ситуации в Китае, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Европейские фондовые индексы снизились на общем негативе

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,51% — до 7512 пунктов, французский CAC 40 — на 0,06%, до 6668,97 пункта, немецкий DAX снизился на 0,19% — до 14355,45 пункта.

В понедельник европейские рынки торговались в минусе на фоне опасений за влияние жестких карантинных мер в Китае на экономику страны. Однако, по словам аналитиков, во вторник эти опасения ослабли, в связи с чем рынки Китая выросли сразу на 2-5%.

"Склонность к риску, поддерживаемая ралли китайских рынков, способствовала росту европейских акций", — цитирует агентство Франс Пресс главу инвестиционного отдела Interactive Investor Викторию Шолар (Victoria Scholar).

Инвесторы также оценивали статистику из Германии, где годовая инфляция по итогам ноября, согласно предварительной оценке, замедлилась до 10% с 10,4% месяцем ранее. В месячном выражении цены сократились на 0,5%.