МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды ростом, в ноябре подскочили на 6,7-8,6%, следует из данных торгов. Европейские индексы падают вслед за фондовыми рынками АТР

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,81% — до 7573,05 пункта, французский CAC 40 — на 1,04%, до 6738,55 пункта, немецкий DAX — на 0,29% — до 14397,04 пункта.

А за весь ноябрь FTSE 100 вырос на 6,74%, CAC 40 – на 7,53%, DAX – на 8,63%.

В среду инвесторы с оптимизмом отреагировали на данные о том, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам ноября замедлилась до 10% с 10,6% месяцем ранее.

"Показатель инфляции все еще чрезвычайно высокий, но вселяет надежду в то, что инфляция достигла своего пика, и замедление будет проходить быстрее, чем ожидалось", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam).