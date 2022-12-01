Деловая активность в российских обрабатывающих отраслях выросла в ноябре
Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях России вырос в ноябре до 53,2 пункта
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в ноябре увеличился до 53,2 пункта с 50,7 пунктов в октябре, говорится в сообщении S&P Global.
"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 53,2 пункта в ноябре по сравнению с 50,7 пункта в октябре, что свидетельствует о значительном улучшении условий работы российских производителей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что рост показателя заметно ускорился и стал самым быстрым с 2017 года.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
https://1prime.ru/Index/20221201/839016481.html
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