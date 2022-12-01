МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в ноябре увеличился до 53,2 пункта с 50,7 пунктов в октябре, говорится в сообщении S&P Global. "АвтоВАЗ" планирует экспортировать около 20 тысяч Lada в 2023 году

"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 53,2 пункта в ноябре по сравнению с 50,7 пункта в октябре, что свидетельствует о значительном улучшении условий работы российских производителей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что рост показателя заметно ускорился и стал самым быстрым с 2017 года.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.