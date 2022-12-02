МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Британский FTSE 100 в пятницу утром снижается перед выходом ключевых американских данных по занятости. Нефтегазовый сектор возглавил спад, а рост бумаг AJ Bell ограничивает потери в индексе FTSE 250 после повышения их рейтинга аналитиками. Юрист объяснила, какие бумаги нельзя выкидывать и почему

FTSE 100 опустился на 0,5%, но может вырасти третью неделю кряду. FTSE 250 сегодня утром снизился на 0,1%.

Акции AJ Bell подскочили на 7,5% и возглавили прирост в FTSE 250. Jefferies повысил рейтинг акций инвестиционной платформы с "держать" до "покупать" после выхода позитивной отчетности.

Акции нефтегазовых гигантов упали на 1,7% и вошли в число аутсайдеров на фоне смешанной динамики цен на сырую нефть.

Все внимание приковано к американским макроданным по занятости, которые выйдут позднее сегодня. Как ожидается, данные укажут на минимальный за два года рост числа рабочих мест в ноябре, поскольку усугубляющиеся опасения насчет рецессии подорвали спрос на трудовые ресурсы.