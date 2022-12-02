МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно снижаются под влиянием пессимистичных настроений в мире, следует из данных торгов и комментария аналитика. Биржевые цены на газ в Европе теряют шесть процентов в пятницу

По состоянию на 12.49 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,34% — до 7533,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,22%, до 6739,19 пункта, немецкий DAX растет на 0,21%, до 14524,75 пункта.

"Консенсус заключается в том, что рецессия грядет, но акции не могут достичь дна до ее начала, инфляция не замедлится быстро, возобновление полноценной работы в Китае будет сложным процессом, а в Европе все сложно", — приводит агентство Блумберг словам стратега Barclays Plc Эммануэля Кау (Emmanuel Cau).

Также европейские котировки переняли динамику азиатских, которые в свою очередь опустились вслед за индексами США. Внимание инвесторов в пятницу сосредоточено на предстоящих данных по американскому рынку труда. Аналитики полагают, что безработица в стране в ноябре сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,7%.