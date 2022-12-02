МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии пятницы перешел к умеренному снижению, на 0,41%, после позитивного старта торгов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Праздничный сезон: к чему готовятся инвесторы и чего ждать остальным?

Индекс Мосбиржи к 12.52 мск снижается на 0,41% — до 2178,34 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,27%, до 1109,35 пункта.

"С технической точки зрения на дневном графике индекса Мосбиржи сохраняется боковик, индекс консолидируется над поддержкой в районе 2170 пунктов и пока не показывает сигналов к более направленному движению", — отмечает Зарина Саидова из ФГ "Финам".

По мнению Романа Блинова из ИК "Русс-Инвест", рынок ждет понедельника и итогов прений в Брюсселе о потолке цен на российскую нефть.

"У нас нет сомнений о том, примут или не примут данную инициативу в Европейском союзе. Однозначно ее примут, основная интрига будет исключительно в том, что будет сделано в ответ", — говорит эксперт.

Пока же индекс Московской биржи на фоне умеренного снижения рубля продолжает дрейфовать в коридоре 2177,12–2195,12 пункта, отмечает он. "Этот дрейф, который мы наблюдаем уже с начала ноября, в какой-то момент должен будет во что-то трансформироваться, но пока нет условий", — добавил Блинов.