МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в пятницу преимущественно снижаются в преддверии выхода статданных по рынку труда в стране, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи в основном снижаются на общем пессимизме

По состоянию на 13.30 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,03%, до 34420 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,06%, до 12055,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,01%, до 4081,5 пункта.

Позднее в пятницу ожидается публикация статданных по рынку труда в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в ноябре сохранилась на уровне октября в 3,7%.

Инвесторы внимательно относятся к таким важным макроэкономическим данным, поскольку пытаются предугадать действия Федеральной резервной системы США, которая борется с высокой инфляцией путем повышения базовой процентной ставки.

Итоги следующего заседания регулятора будут объявлены 14 декабря. Большинство аналитиков, опрошенных порталом CME Group, считают, что ФРС повысит базовую ставку на 50 базисных пунктов.