МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня немного вырос при поддержке акций Fast Retailing и бумаг ведущих технологических компаний. Фондовые индексы АТР в основном растут

Nikkei по итогам сессии добавил 0,15% до 27 820,40 пункта, а более широкий Topix опустился на 0,31% до 1947,90 пункта.

"Торги на рынке сегодня проходили вяло, поскольку пятничные данные по занятости в США не стали катализатором. Однако инвесторы пересмотрели позиции по акциям ведущих технологических компаний, которые поддержали Nikkei", — отметил Сёити Арисава, главный управляющий отдела инвестиционной аналитики в IwaiCosmo Securities.

S&P 500 и Nasdaq Composite в пятницу немного снизились, а Dow Jones Industrial Average вырос. Более высокие, чем ожидалось, показатели занятости за ноябрь подогрели опасения инвесторов насчет того, что ФРС продолжит активно повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией.

Акции Fast Retailing подорожали на 3,11% и сильнее всего поддержали Nikkei. На прошлой неделе оператор магазинов одежды заявил, что средний чек в ноябре вырос на 6,5%.

Бумаги производителя роботов Fanuc выросли на 2,73% и сильнее всего поддержали Topix.

Акции Shiseido добавили 2,83% на фоне ослабления коронавирусных ограничений в Китае.

Страховой и банковский секторы опустились на 0,9% и 0,68% соответственно на фоне снижения доходности американских гособлигаций.

Акции страховщика T&D Holdings упали на 3,16% и возглавили спад в Nikkei. Бумаги банковской группы Resona Holdings потеряли 2,73%.

Бумаги Toyota Motor подешевели на 1,01% и оказали сильнейшее давление на Topix. Бумаги Nissan Motor потеряли 2,72%, акции Mitsubishi Motors — 2,55%.

Автомобильный сектор в целом снизился на 1,12%.