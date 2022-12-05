МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в понедельник снижаются, свидетельствуют данные торгов. Рынки ждут выхода статданных по стране. Фондовые индексы АТР в основном растут

По состоянию на 13.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,29%, до 34358 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,28%, до 11976,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,36%, до 4061,5 пункта.

В понедельник вечером трейдеры ожидают публикацию статданных по США. Аналитики полагают, что индекс деловой активности в сфере услуг страны в ноябре сократился до 53,1% с октябрьских 54,4%.

Кроме того, инвесторы продолжают взвешивать варианты дальнейших действий Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, большинство аналитиков полагает, что регулятор повысит базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Итоги следующего заседания будут обнародованы 14 декабря.