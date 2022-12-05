МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии завершили торги понедельника в минусе, при этом британские площадки закрылись ростом, следует из данных торгов. Фондовые индексы Европы в основном снизились на негативе из США

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,15% — до 7567,54 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,67%, до 6696,96 пункта, немецкий DAX — на 0,56% — до 14447,61 пункта.

Европейские площадки начали неделю преимущественно в минусе. Инвесторы оценивали статистику по еврозоне. Так, объем розничных продаж в октябре снизился на 1,8% по сравнению с сентябрем. Аналитики прогнозировали снижение на 1,7%.

Кроме того, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в ноябре вырос до 47,8 пункта с 47,3 пункта в октябре. Показатель совпал с предварительной оценкой.