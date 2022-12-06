МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы во вторник торгуются со слабой динамикой, свидетельствуют данные торгов. Аналитики ждут повышения ключевых ставок мировыми центробанками на следующей неделе. Биржевые инвесторы готовы действовать

По состоянию на 12.20 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,1% — до 7558,61 пункта, французский CAC 40 рос на 0,02%, до 6698,53 пункта, немецкий DAX — на 0,06%, до 14455,15 пункта.

В следующую среду, 14 декабря, решение по монетарной политике обнародует Федеральная резервная система США. По данным CME Group, большинство аналитиков ожидают, что регулятор повысит базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25%-4,5% годовых.

Далее, 15 декабря, ожидаются итоги заседаний Банка Англии и Европейского центробанка. Рынки склонны полагать, что британский и европейский регуляторы повысят учетную ставку, поскольку мир столкнулся с высокой инфляцией.

По словам главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна (Philip Lane), которые приводит агентство Блумберг, рост потребительских цен, вероятно, близок к своему пику. "Мы ожидаем, что потребуется больше повышений ставок, но многое уже сделано", — сказал Лейн.