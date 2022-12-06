МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США во вторник торгуются практически с нулевой динамикой, поскольку на рынках преобладает неопределенность в отношении решения Федеральной резервной системы США, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Акции Porsche AG войдут в немецкий индекс DAX 40

По состоянию на 13.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,02%, до 33978 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,06%, до 11812,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,01%, до 4002,5 пункта.

В следующую среду, 14 декабря, Федеральная резервная система США опубликует свое решение по монетарной политике. Большинство аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают, что регулятор повысит учетную ставку на 50 базисных пунктов. Однако некоторые трейдеры полагают, что монетарная политика ФРС не будет слишком "ястребиной", поскольку такие меры могут привести к рецессии.

По словам аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes), которые приводит портал MarketWatch, рынки начали торги на этой неделе неуверенно, поскольку взвешивают возможные решения по монетарной политике ФРС США. "В результате акции сдают свои позиции из-за опасений по поводу дальнейшего повышения ставок", — добавил эксперт.