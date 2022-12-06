МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Во вторник мировые фондовые индексы демонстрируют снижение третий день кряду, а курс доллара вырос после того, как новые данные из США укрепили мнение инвесторов о том, что ФРС может дольше придерживаться политики активного повышения ставок, чем ожидалось ранее. Фондовые индексы Европы в основном снизились на негативе из США

Мировой индекс MSCI понизился на 0,3%. Лидерами снижения стали акции технологических компаний, которые часто более чувствительны к общему изменению настроя.

Европейский технологический субиндекс STOXX потерял 0,3%, акции гонконгских технологических гигантов упали на 1,8%, а корейский индекс KOSPI, в котором котируются акции множества технологических фирм, потерял 1%.

Нефтегазовый сектор также пострадал после падения цен на сырую нефть почти на 3,5% накануне. Акции Shell, BP и TotalEnergies подешевели примерно на 1%, и это стало одним из самых сильных негативных факторов для общеевропейского индекса.

Мировой индекс MSCI, достигший в прошлый четверг более чем 90-дневного максимума, нацелился на снижение по итогам третьей сессии кряду.

Опубликованные в понедельник данные показали, что активность в сфере услуг США неожиданно выросла в ноябре, после того, как в пятницу был опубликован благоприятный отчет по занятости в США — все это вызвало сомнения в том, пойдет ли ФРС на меньшее повышение процентных ставок в ближайшее время.

"Существовала обнадеживающая тенденция — ужесточение политики, ведущее к замедлению роста, ведущему к замедлению инфляции, — которая позволила провести коррекцию рисковых активов и доллара", — рассказал Сами Чаар, главный экономист Lombard Odier.

"Затем у нас было два важных блока данных, которые указали на противоположную тенденцию: хороший отчет по занятости и индекс PMI для непроизводственной сферы от ISM, которые если и не ставят под сомнение эту тенденцию, то показывают, что на дороге будут неровности", — добавил эксперт.

Активное повышение ставок в США в начале года привело к падению акций, росту доходности американских казначейских обязательств и укреплению доллара.

Во вторник доллар держался устойчиво по отношению к большинству основных валют. Пара доллар/иена торговалась на уровне 136,6, не изменившись после скачка на 1,8% в предыдущий день, отчасти благодаря данным по сектору услуг, в то время как пара евро/доллар была на уровне 1,0493, потеряв 0,45% в предыдущий день.

Резервный банк Австралии повысил процентные ставки до максимума за 10 лет и не отступил от прогноза дальнейшего повышения, отбросив все мысли о том, что он собирается сделать паузу. Пара доллар США/австралийский доллар опустилась на 0,3%, а доходность 10-летних облигаций немного повысилась.

Доходность 10-летних облигаций США была стабильной на уровне 3,5735% после скачка почти на 10 базисных пунктов в понедельник вслед за выходом данных по активности сектора услуг.

Цены на нефть выросли, так как введение санкций против российской нефти, поставляемой по морю, ослабило опасения по поводу избыточного предложения, в то время как смягчение китайских антиковидных ограничений улучшило перспективы спроса. В понедельник котировки фьючерсов на сырую нефть продемонстрировали самое значительное снижение по итогам сессии за 14 дней, после того как данные по сектору услуг США вызвали опасения, что ФРС может продолжить активное ужесточение денежно-кредитной политики.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 0,36% до 82,96 доллара за баррель. Контракты на сорт WTI подорожали на 0,62% до 77,36 доллара за баррель.

Золото торговалось по 1770 долларов за унцию. В понедельник котировки драгоценного металла достигли пятимесячного максимума выше 1809 доллара за унцию.