МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются во вторник на сохраняющихся опасениях относительно дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Индексы США снижаются после данных о высокой активности в секторе услуг

По состоянию на 17.54 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,07%, до 33922,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,69%, до 11163,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 3983,85 пункта.

Аналитики отмечают, что последние данные макростатистики указывают на устойчивость экономики США к продолжающемуся ужесточению монетарной политики ФРС. Это поддерживает опасения инвесторов за возможность смягчения курса политики регулятора в ближайшее время.

"Риски того, что Федрезерву придется сделать больше, увеличиваются, и поэтому нужно вступить в рецессию", — отмечает старший рыночный аналитик Oanda Corp. Эдвард Мойя (Edward Moya).

Заседание ФРС США пройдет на следующей неделе, 13-14 декабря. По данным CME Group, почти 80% опрошенных аналитиков ожидают повышения ставки регулятора на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%.